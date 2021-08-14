野馬富少闖紅燈撞飛女騎士 狂喊：不是我救她早變植物人（取自記者爆料網）

桃園23歲葉姓男子月初因開野馬跑車在臺南街頭逆向狂飆，還在IG上嗆聲要「槍殺陳時中」引發關注，14日清晨他從北市南港區飆速200公里到苗栗，途中闖紅燈撞飛1名女騎士，造成對方命危送醫，但他事後不斷PO文敘述為對方急救過程，稱「如果不是我救的話，她基本上永久植物人」，語氣中不見反省，引發譁然。

葉男當時行駛在台一己線，在到台13甲線路口（德照橋竹南端路口）時，因闖紅燈撞上女騎士，從影片中可見撞擊瞬間葉男幾乎沒減速，騎士遭撞後當場在空中翻了約3圈才重重著地並昏迷，因傷勢嚴重目前轉往林口長庚醫院，而雙方車輛也幾乎全毀；葉男稍早曾在Instagram說自己從台北南港到苗栗頭份尚順育樂世界只花36分鐘，時速飆破200公里。

從影片中可見撞擊瞬間葉男幾乎沒減速，騎士遭撞後當場在空中翻了約3圈才重重著地並昏迷，因傷勢嚴重目前轉往林口長庚醫院，而雙方車輛也幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網）

葉男肇事後，還分享再撞上的0.01秒有直覺性的把車速降至最低，還分析對方是如何著地，以及傷及何處。（翻攝當事人Instagram）

葉男事發後在Instagram上描述自己如何為女騎士做CPR急救，說「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了」、「我本身車子撞到她，她是沒有受傷的」、「我在把撞飛前0.01秒，直覺有瞬間把速度降到最低」、「她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，還說跑車已完全報銷，自己僅手上一點皮肉傷，可自行康復，似乎沒有任何懊悔、反省的語氣。

據悉葉男一直有精神不穩定的問題，他的個人臉書上稱目前從事跑車客製化、車體包膜設計、工業產品設計等；他在本月7日先曾發文嗆「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」、「不會讓你直接死，放血放到死」遭警方依恐嚇罪嫌移送法辦，8日還在台南市區駕駛野馬3度逆向蛇行，在遭涉嫌公共危險罪送辦，行為頗具爭議。