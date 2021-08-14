新聞處長詹賀舜表示，案15931為某航空公司員工，僅有1日到桃機，評估在桃園市職場染疫機率低。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

越捷航空地勤人員13日確診染疫，桃園市衛生局疫調發現該地勤可傳染期多在台北，僅有1日到桃園國際機場，評估於桃園市職場染疫機率低，已匡列當日曾接觸的34人居家隔離採檢，目前9人是陰性、25人檢驗中。

新聞處長詹賀舜表示，桃市府衛生局於8月12日晚間接獲台北市政府通知稱案15931為某航空公司員工，確診前曾有桃園活動足跡，衛生局防疫人員隨即展開疫調，13日偕同疾病管制署防疫醫師前往職場風險評估。

詹賀舜說，該個案於航空公司兼職地勤，平時居住台北，也在台北市某公司上班，可傳染期間僅有1日前往桃園機場上班，潛伏期間多於台北職場及住家附近活動，評估在桃園市職場染疫機率低。

詹賀舜說，為避免職場疫情擴散，衛生局針對個案當日曾接觸的34人匡列居家隔離並安排採檢，目前9人檢驗陰性，餘25人安排採檢或檢驗中。

詹賀舜說，桃園位於國門的第一線，將配合中央防疫規定，嚴守邊境防線，如有確診個案活動，將確實疫調並匡列接觸者，不讓疫情風險擴散至社區之中。