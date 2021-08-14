警方提醒各種假投資手法，呼籲民眾切勿上當。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙集團以投資App誘騙民眾投資。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局統計，今年1月至8月8日投資詐欺件數達2612件，較去年同期增加1215件(86.97％)，財損金額也增加4億1000多萬元(77.35％)，顯見近期投資詐欺詐騙手法無論件數及財損皆呈現急遽上升的趨勢，個案財損金額也常達到數十萬甚至百萬元以上，因此特別呼籲民眾在投資前應多加留意。

台南市一名40歲陳姓女子，6月間被一名自稱老師助理的吳姓女子主動加入Line，寒暄後知道陳女對投資有興趣，遂推薦她中正國際App，宣稱可以操作10倍槓桿投資，用一樣的本金可獲利更多，陳女不疑有他，註冊該App帳號後開始操作，投資初期有匯出1萬5000元獲利，但後來陸續投入更多本金，想要將獲利領出時，對方便要求陳女須補保證金才能領回，經幾番來回周旋，客服不再回應，陳女發現無法將獲利領出，遂立即撥打165專線報案，損失金額達132萬元。

新北市一名60歲吳姓男子，6月間從股市App討論區看到一篇文章留有Line ID，稱有興趣者可以加入互相研究股票，吳男加入後一名男子說自己是學員，專門跟著張老師學習，張老師推薦購買港股萬里印刷的股票，佯稱可以百分之百獲利，吳男透過銀行營業員掛單後，股票隨即下跌近40％，隔日張老師再以低價可以加碼，股票會漲回的說詞，吳男又投入資金，結果又下跌60％，第三日吳姓男子再傳訊息給張老師就沒回應，只好停損賣出，共損失約82萬。

刑事局指出，現在常見投資詐欺手法常以股票為投資標的，先用Line邀請好友功能發送簡訊誘使民眾加入，並開線上投資課程吸引有興趣民眾，再利用Line成立飆股群組，平常以噓寒問暖、貼對帳單博取信任，群組中多為詐騙集團所扮演，一搭一唱詐騙被害人，網站多半架設於國外，且網站上的獲利畫面都是經過後台操作竄改。

警方也發現，近期投資詐欺衍生新型詐騙手法，以美國、香港股市股票為標的，讓被害人失去戒心，並大量買進一些冷門、業績不好，甚至快下市的公司股票後，向被害人佯稱握有內線消息，待被害人大筆資金買進特定股票時，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人獲利，由於美股、港股股票無當日漲跌幅限制，被害人發現要認賠時，股票市值已所剩無幾。

刑事局呼籲民眾勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙；另165官方網站及165全民防騙臉書粉絲專頁，定期公布最新假投資詐騙網站供民眾點閱，近期也提供金管會及投信投顧公會網站「SITCA」連結讓民眾查詢，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求證。