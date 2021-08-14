身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟等人今（14）日偕市議員前進部落捐贈物資並允在黨部設置展銷據點，全力搶救受災部落經濟。（柯宗緯翻攝）

立委趙天麟表示，感同身受山區居民因斷橋受困，將現採金煌製成果乾以減輕災損的辛苦，宣布會於黨部設置展銷據點。（柯宗緯翻攝）

高雄市桃源區明霸克露橋遭沖毀後，阻斷復興等3里對外交通，除區代表謝宜真遭泥流沖走，迄今下落不明外，目前正值產季的百餘噸高海拔金煌芒果無法運下山，居民改製成果乾，身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟等人今（14）日偕市議員前進部落捐贈物資並允在黨部設置展銷據點，全力搶救受災部落經濟。

趙天麟今天偕黨籍市議員鄭光峰、林智鴻、李雅慧，還有市議員范織欽等人運送生活物資含牙膏、尿布、清潔用品及救助金，還有米糧、愛心前進那瑪夏、桃源及茂林原鄉，走訪錫安山陳勝民牧師等，並在那瑪夏區深山裡的麵包店、茂林區渡露灣營區等據點停留及捐贈物資，了解部落居民擔心面對極端氣候越來越薄弱的抗災力。那瑪夏區在地市議員陳幸富及代表、里長等人也對此次愛心物資送暖表達感謝。

趙天麟表示，感同身受山區居民因斷橋受困，將現採金煌製成果乾以減輕災損的辛苦，宣布會於黨部設置展銷據點，於橋通路暢後展銷果乾商品，結合更多民力搶救受災部落經濟。

趙天麟一行人走訪原鄉部落據點，並和市政顧問孫榮貴、李惠民、謝正中、高忠德、陳勝、前議員林民傑、伊斯坦大•貝雅夫•正福，以及總召阿布娪‧卡阿斐依亞那等部落幹部，踏查山區道路及斷橋便道等搶修工程進度。

山區還有間歇性降雨，玉穗溪河道依然湍急、斷橋便道搶修加速推進，趙天麟等人上山送物資及救助現金，也擴大網路社群宣傳「高雄首選電商平台」，鼓勵民眾下單訂購桃源金煌芒果乾，黨部也將開設金煌芒果乾展銷站，歡迎民眾揪團做原鄉部落最強後盾。