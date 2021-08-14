《娛樂超skr》主持人到攝影棚拍攝。民視提供

現場笑聲不斷。民視提供

現場笑聲不斷。民視提供

王中平、王彩樺、葉家妤、GINO及潘柏希日前拍八點檔《黃金歲月》，娛樂節目《娛樂超skr》到現場直擊，讓主持人小路及阿甘大讚可以搶先看劇情真的賺到。

GINO在節目中直呼他的情敵不是男生而是女生，原來是楚宣飾演的宜方女變男裝，太過帥氣導致采苓跟崇輝的感情有可能生變？！GINO表示，如果是被同劇男演員傅子純或洪都拉斯搶走，他還不以為意，沒想到是被楚宣搶走，讓他哭笑不得。

在節目中，葉家妤呼喊「媽媽～妳讓我好害羞」，嬌羞樣子讓人也跟著臉紅心跳，原來是熱情如火的王彩樺一下戲就壁咚女兒，哀號聲不斷的讓Gino哭笑不得的說「妳ㄤ甲哇壁咚 」。原來是看到王彩樺壁咚女兒，王中平也不甘示弱壁咚回去，現場上演大亂倫，讓大家笑到合不攏嘴。

另一段劇情是潘柏希回家的劇情，王彩樺笑說他們「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ一家人」終於合體，因為每次聚在一起就是笑聲不斷。王中平說，因為他們家任何很生氣的事，過5秒就煙消雲散。