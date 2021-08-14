郭書瑤（瑤瑤）和蔡凡熙14日七夕情人節再合體，為主演的愛情片《再說一次我願意》宣傳，2人再次於月老前聚首並牽起紅線，在台北聖興天后宮共同掛上108條紅線，盼望能求得票房佳績。2人戲裡談戀愛，戲外卻都單身許久，郭書瑤透露私下自己不會特別去拜月老或求紅線，已單身2年的她多半靠好友介紹居多，無奈朋友都沒「人選」幫忙，也坦承有努力在認識新朋友。

郭書瑤和蔡凡熙被問起認識將近6年，都在戲裡湊對，有沒有可能日久生情？沒想到蔡凡熙立刻被郭書瑤打槍，直說「不是我的料」，她解釋：「我們拍《再說一次我願意》時，我要躺靠在他的胸跟手臂之間的窩，我很喜歡躺在男生那裡，但他的（胸）一躺，就不是我的料！」她笑說，蔡凡熙太骨感，總說要健身練肌肉，但卻都沒看到成果，讓蔡緊張回說：「我有答應她明年6月會練出腹肌給她看！」

談到各種印象深刻的情人節，蔡凡熙表示自己高中時，曾在家點蠟燭佈置討女友歡心，不過他事後認為其實既危險又麻煩，就沒有再使出這招。瑤瑤也在旁大力讚賞燭光花朵的確賞心悅目，她分享過去也有男生對她耍浪漫，「他擺滿蠟燭又灑了玫瑰花瓣，真的超美！但仔細一看，他竟然是用我自己收藏的全新香氛蠟燭來弄，我真的瞬間傻眼到斷片！」不過她為了不破壞氣氛，最後沒向對方說出心裡話。該片預計今年底上映。