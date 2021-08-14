五倍券政策急轉彎！朝令夕改失民心？ 黃珊珊批中央：不要一意孤行

振興五倍券政策大轉彎，行政院研擬民眾換券免付現金。北市副市長黃珊珊暗酸中央，任何政策都應該謀定而後動，朝令夕改讓民眾質疑政府公信力，更呼籲決策者制定政策不該一意孤行，應聽聽大家意見。

黃珊珊表示，中央方式尚未訂定，北市配套也改了三至四次，回到最主要的政策目的若是紓困，那就應把紓困先做好，如果要振興經濟，那就採振興作法，而目前為止紓困才是首要解決的。

黃珊珊指出，因許多行業都因疫情受到衝擊，北市也會針對受到影響的行業先處理，政策目的還是要依照民眾的需求，現在的情況可能不是需要先振興，中央確定了北市才可以配合。

黃珊珊直言，任何政策都應該「先謀定而後動」，否則就造成地方政府很大的困擾，也有朝令夕改的疑慮，讓民眾質疑政府的公信力，任何政策不要一意孤行，要聽聽大家的意見，最重要是符合人民的需求。

此外，桃園振興活動準備開跑，黃珊珊指出，北市將來振興券會透過「電子化」來減少麻煩，也可以讓攤商做得到，目前北市的夜市、公有市場裡面都有悠遊卡機器，北市針對每個商圈做適合配套措施，而主要是以電子支付的方式來處理。

黃珊珊強調，市府配套內容要到下週中央把細節定出來，我們才可以進步與追加預算做調整，中央細節出來才知道配套，最重要是政策要接地氣，看民眾需求再研議怎做。