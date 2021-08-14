行政院擬推「振興五倍券」，民眾以可以新台幣1000元換5000元，全國實體店家、攤商皆可使用。(資料照，粘耿豪攝)

振興五倍券政策急轉彎，政院擬改為全民免費兌換五倍券，不必再自掏1000元。台北市副市長黃珊珊14日受訪時表示，直接發放是好事，待中央政策細節下來，下周會開會討論北市加碼方案。各大商圈也相當認同免費領券，還已規畫多套優惠方案，吸引民眾上門消費。

黃珊珊今日前往寧夏夜市並與各商圈代表一同受訪。她表示，五倍卷只要能用在人民身上都是好事，任何方式商圈都會受益，盡量越方便、減政輕稅越好，最後能用在生活消費上，北市也在思考該如何配合中央，給出相應的加碼、配套措施。

黃指出，由於北市災準金用罄，市府打算追加預算向議會爭取經費，但加碼方案需等中央政策指引出爐，預計下周會和市長柯文哲討論。會盡量做到「困難行業」先紓困，振興方面按部就班，比如說許多餐廳還在梅花座，生意還是要靠產業轉型、外送平台及電商等方式獲利。

寧夏夜市理事長林定國對此指出，紓困須給現金，但振興需要的是擴大消費，無論是數位或實體券，都能刺激小攤、小店加速轉型，用危機變成商機，學習多元行銷，如去年寧夏夜市一口氣就吸收1000多萬的三倍券。

北市各大商圈與夜市也抓準五倍卷商機，準備祭出優惠吸引消費者上門。北市婚紗攝影理事長高志榮感嘆，整條中山北路婚紗街6月份業績掛蛋，雖然五倍券發放時間在民俗月，但仍推出結婚「買一送一」優惠，讓五倍券能當作1萬元使用。

另名至聖花博商圈理事長陳玟君則說，由於消費者對內用仍有疑慮，決定將五倍券利用在外帶優惠上，也呼籲中央在五倍券的發放上，能有小面額的選項，讓更多店家受惠。承德汽車商圈理事長李寶星則說，過去3個月內已損失了2億3000萬元，他所知的200名店家就倒了4分之1，即使是50倍券對車商來說也只是杯水車薪，希望政府多幫忙。