高雄85大樓日租套房又出事，許姓男子13日想到日租套房開房休息，疑似連日吸食毒品過良導致精神恍惚，還沒Check in就在櫃台前呼呼大睡，櫃台人員只好報警處理。員警到場要查核他的證件，沒想到許男竟從口袋裡直接掏出毒咖啡包，當場人贓俱獲，被移送法辦。

昨天下午2點多，30歲的許姓男子到高雄市85大樓，向日租套房櫃台人員說要租房，由於85大樓日前才傳出日租套房男女租房開毒趴事件，櫃台人員見狀擔心許男吸毒，不讓他租房，沒想到許男竟賴在櫃台前椅子上直接呼呼大睡。

櫃台人員怎麼叫都叫不醒許男，只好向警方求助。警消獲報到場，救護人員先詢問他是否有病史，他答沒有。接著員警拍叫他，只見許男睏意濃厚、半夢半醒間答非所問，一直強調自己已經好幾天沒睡覺，身體沒有不舒服，只是需要多多休息。救護人員擔心他的身體狀況建議他就醫，但許男仍堅持拒絕送醫。

「你身上有什麼東西拿出來，我看一下！」警方見許男站都站不起來，請他出示證件查明身分，不料許男恍神、從口袋裡想要掏出證件時，露出2包顏色鮮豔的咖啡包。許男還直接自爆，自己幾天前食用過毒品咖啡包過量，精神亢奮無法入睡，才想要租房睡覺。

員警問許男到底喝了多少、喝成這樣，許男依然神智不清、答「才一包而已」。員警現場檢驗咖啡包粉末，果然呈現二級毒品反應，依違反毒品危害防制條例罪嫌將許男移送法辦。

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