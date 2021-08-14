南區忠明南路787號前機車道14日14時約44分出現深約一米的坑洞，造成一輛行駛經過的休旅車左前輪陷落，幸好無人受傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

南區忠明南路787號前機車道14日14時約44分出現深約一米的坑洞，造成一輛行駛經過的休旅車左前輪陷落，幸好無人受傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市又見馬路道路塌陷深坑！南區忠明南路787號前機車道14日14時約44分出現深約一米的坑洞，造成一輛行駛經過的休旅車左前輪陷落，幸好無人受傷；經民眾報警，轄區第三分局員警出動進行交通疏導，市府相關單位也到場處理。

台中市大里區樹王里文心南路1239號前快車道11日出現坑洞，導致一台行駛經過的自小客掉入、駕駛受傷送醫；未料才隔三天，南區忠明南路787號前又出現馬路坑洞，造成休旅車車輪陷落。

經了解，該處機車道路面不規則塌陷坑洞，長約2公尺、寬80公分、深約90公分，一輛休旅車從復興路往三民西路方向行駛經過，左前輪陷落，就卡在慢車道上。

員警獲報立即到場，在現場立起三角錐，並實施交通疏導，也轉報市府相關單位到場處理，幸好休旅車駕駛毫髮無傷，休旅車移置後初步查看並無明顯損壞。

台中市建設局初步現場勘查，研判是自來水管破裂導致，而非路基不實， 已請自來水公司立即前往勘查，建設局也將要求自來水公司巡檢相關管道，後續並進行修復工程。