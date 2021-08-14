彰化縣衛生局長葉彥伯指，高端疫苗是單劑包裝，1人1劑，多少人預約就多少劑，不會有殘劑產生。（謝瓊雲攝）

再半個月就開學，彰化縣中小學午餐用餐隔板經費630萬元還沒有著落，不同於台中市、台南將採購補助各校，南投縣政府也決定要先墊付，彰化縣則盼能由中央統一處理經費、規畫實施。

彰化縣政府教育處統計，彰化縣國中、小學生9萬4000人，教師約1萬1000人，若以每人隔板60元計算，總計需630萬元經費，建議中央能統一處理、規畫。

彰化縣長王惠美表示，目前學校班級人數約在27、28人，班級教室空間容留人數是足夠的，過去幼兒園有補助採購隔板，主要是因幼兒用餐由老師處理，每4人坐一桌，中間須加裝隔板。

王惠美說，中、小學都是1人1座位，彼此中間還有走道空間隔開，可拉開社交距離，是否一定要加裝隔板？後續將請教育處、衛生局與各校再做研究。

有家長反映，台中市很多學校去年就有製作壓克力用餐隔板，主要是家長會埋單，希望彰化縣學校應該比照跟進，畢竟孩子們都沒打疫苗，老師們打疫苗也不代表有百分之百防護力。

有校長私下指，基隆、台中、台南都是地方政府直接採購補助，若彰化縣不願意先墊支經費，讓各校自己想辦法，開學前夕各校恐怕又要發生用餐隔板之亂。

針對第六輪高端疫苗將於16日開放預約接種，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，高端疫苗是比照流感疫苗的單劑量包裝，因此不會有殘劑產生。開放預約對象為65歲以上、36歲至64歲民眾，與20歲以上第九類對象；由於高端疫苗尚未開放混打，仍僅開放尚未接種第一劑的民眾預約施打。

葉彥伯說，未來一周彰化縣會出現疫苗空窗期，呼籲民眾利用空檔先上網預約接種，很多民眾誤會「意願登記」與「預約接種」，民眾在平台完成意願登記後，接到簡訊通知後，仍需再上平台完成時段地點預約，才能接種。由於高端沒有殘劑問題，要再等下一波AZ疫苗或其他國際疫苗抵台，就有機會開放更年輕族群預約殘劑。