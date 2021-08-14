中央氣象局今（14日）下午發布11縣市大雨特報，並針對雙北發布大雷雨警戒。(氣象局提供)

午後對流旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（14日）下午發布11縣市大雨特報，並針對雙北發布大雷雨警戒，水利署也一度針對信義區發布二級淹水警戒，短時強降雨威力驚人。不少信義區當地居民就崩潰表示，「台北暴雨快沉了」

午後熱力作用旺盛，對流噴發，大台北地區下起暴雨，有民眾在臉書公開社團《信義區三兩事》上貼出即時暴雨畫面，直呼「雨大到看不到路」。網友紛紛表示，「騎車的朋友先躲雨這樣非常危險」、「雨超大的」、「一直打雷」、「台北暴雨快沉了」。

信義區午後短時強降雨威力驚人，信義區民眾崩潰表示，「台北暴雨快沉了」。(摘自信義區三兩事)

根據氣象局近一小時（下午3時至4時）雨量統計，北市時南港區就下了62.5毫米，信義區、松山區位居第2，分別為49.0、45.5毫米。隨著陣雨區緩，目前各地淹水警戒已解除。

最近天氣恢復到典型夏季氣候，氣象局提醒，今中南部地區及午後各地山區、大台北地區須嚴防短延時強降雨、局部大雨甚至大雷雨，類似天氣還會持續一週左右。