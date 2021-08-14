台北市私立奎山中學5月底不顧防疫規定，在三級警戒期間舉辦畢業典禮，當時依傳染病防治法開罰72萬，台北市長柯文哲撂話送教育局懲處。不過，北市議員黃郁芬追查發現，教育局完全未對該校畢業典禮事件做出任何懲處，僅會持續督導。副市長黃珊珊坦言，此事只能依法裁罰校方72萬元，因校方未違反教育法規，因此無法執行減招。

黃郁芬表示，教育局8月初召開私立學校諮詢會，會中結論未對奎山中學畢業典禮事件作懲處，認為畢業典禮是王姓董事執意要辦，事後王姓董事已道歉辭職以示負責，建議本案宜就此了結。

黃郁芬指出，會議紀錄中，奎山中學及法人回覆給教育局的說明，竟把畢業典禮自行斷論為「創意活動」，明明就是畢業典禮，都已造成這麼大的風波，被教育局調查時，奎山卻還在狡辯，不僅不認錯還硬拗，甚至三催四請才願提出說明與檢討。

黃郁芬痛批，私立貴族學校明目張膽違反防疫規定，就只依傳染病防治法罰72萬元，對於像奎山中學私立學校，可說是毫無影響、不痛不癢，民眾如何信任台北市的防疫？

對此，黃珊珊說，該案發生在三級警戒的時候，教育局處罰法源是傳染病防治法，包括董事、校長相關人員合計開罰72萬元，市府教育局之前有說不排除減招，但減招法源有所限制。

黃珊珊指出，減招是必須違反教育法相關規定，但該案已經按照傳染病防治法開罰，市府依法行政。黃強調，任何人在警戒期間不可以耍大牌，但「我們也必須要依法行政，該罰72萬元的，我們已經做了」。