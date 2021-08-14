台中市漢翔航太公司14日進行F-16戰機構改時，上午驚傳疑有聯胺氣體外洩情形，公司要求8名員工自行就醫檢查，經抽血等留院觀察後，8人皆無大礙，下午2時許已離院。

漢翔航太公司稍晚回應，在進行F-16構改程序中，會依照標準程序測試飛機的緊急啟動系統，上午現場發覺疑似有聯胺氣體外洩，立即依sop程序處理完成，相關人員至醫院經檢查，均健康無礙。

童綜合醫院指出，上午10時許有8名員工自行至醫院急診檢查，僅表示公司叫他們來檢查身體狀況，相當低調，8人經抽血等基本檢驗，皆無異狀，經留院觀察後，下午2時許已離院返家。

聯氨是無色的劇毒化合物，常態下呈無色油狀液體，氣味類似氨，溶於水、醇、氨等溶劑，常用於人造衛星及火箭的燃料、鍋爐的抗腐蝕劑、炸藥與抗氧化劑等。若不慎吸入聯氨蒸汽、刺激鼻和上呼吸道，此外，尚可出現頭暈、噁心、嘔吐、和中樞神經系統症狀。