五倍券政策大轉彎，1000元擬由政府全額吸收，國民黨立委蔣萬安繼10日質疑閣揆蘇貞昌一席「五倍券等同於現金」的說法，直批「民眾沒這麼好騙」，13日又在臉書發文，質疑新作法與前總統馬英九發行的消費券有何不同?更形容蘇揆政策是擠牙膏式的改變，展現個人的傲慢與偏見。

蔣萬安形容蘇揆施政「政策變變變」，傲慢無視民心，對過去消費券政策存有偏見，也批評政院稱「可評估全由政府吸收負擔」，看起來是一肩扛起，事實上，無論振興還是紓困的預算編列，都是舉債而來。

蔣萬安說:「這都是你、我甚至後代子孫要還的，為人民好好把關及運用，這是政府的責任，絕不該是一意孤行直到被輿論批評，才急轉彎改正。」

由於民眾多仍希望直接發現金，蔣萬安也重申，這一波疫情，還有太多商家及產業仍苦苦等待現金紓困，不一定能撐到振興的時刻，呼籲政府應先提出紓困5.0，讓民眾度過難關。