行政院終於鬆口讓全民免付費可直接領五倍券，彰化縣長王惠美表示，很謝謝中央終於聽到地方的聲音，其實都大家更希望直接發現金，能減少不必要的額外行政支出，但現在至少不用再花1000元去買，結果雖然不滿意，但還可以接受了。

王惠美說，很欣慰大家的聲音終於聽到了，她也將請各局處努力盤點資源、整合誘因釋出利多，讓更多人把錢「花在彰化」。

5倍券免費領 王惠美：中央終於聽到大家的聲音

王惠美強調，彰化縣政府也將會請各局處努力盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案，讓縣民和外縣市民眾有利多來彰化縣消費，她說，花在彰化是必要的、暢遊彰化是一定要的。