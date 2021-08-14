台北市疫情逐步趨緩，但社區仍有隱形傳播鏈，台北市副市長黃珊珊指出，北市為鼓勵第一線基層醫療院所轉介疑似個案，未來將擬定相關獎勵辦法，未來若完成個案轉介、最後確診的話，除中央給予的獎勵之外，北市府也將訂定新的獎勵辦法。

黃珊珊表示，北市向來鼓勵開業醫師和採檢院所協助轉介，因為過去許多個案在事後疫調後發現，大家一開始都會前往診所看診，因為大部分都是類似感冒的症狀，許多開業醫師也都有做好基本防護，站在第一線面對輕症病人。

黃指出，市府希望他們能可以主動提醒病人，去北市7大醫院篩檢，若在第一時間有發現疑似個案，就能協助個案進行篩檢，甚至可以找到確診者。從去年4月到今年7月底，全台北有593人是由診所、地方醫院、地區醫院協助轉介採檢，經過此轉介、最後確診的個案有25人。

黃說，依照中央規定，完成轉診且個案最終確診的基層醫療院所，能獲得1萬元的獎勵，協助採撿醫療機構在完成轉診並發現確診個案後，也可拿到5000元獎勵，希望透過此舉鼓勵診所醫師，碰到類似感冒症狀的民眾，能多多開立轉介單並找到確診者。

除中央獎勵金額外，黃透露，北市府接下來也會進一步訂定獎勵辦法，希望基層醫療院所到醫院，都能協助市府在第一線做確診者的搜尋，讓他們及早被找出來。