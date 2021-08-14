行政院13日定案5倍券不用1千元直接發放，各縣市更推出加碼活動，桃園市長鄭文燦指出，目前市府向桃園地區觀光工廠提出振興券「加倍購」政策，盼鼓勵觀光工廠讓振興券價值提高至2倍以上，經發局也表示，待整理好各觀光工廠加倍措施後，將一併公告。

為振興國內經濟，繼5倍券定案後各縣市更推出加碼活動，桃園市長鄭文燦指出，目前市府向桃園地區觀光工廠提出振興券「加倍購」政策，盼鼓勵觀光工廠讓振興券價值提高至2倍以上，經發局也表示，待整理好各觀光工廠加倍措施後，將一併公告。

鄭文燦指出5倍振興券的推出，應該著重在海嘯第一排的內需產業跟服務業，並表示，桃園13日首次推出好市券後已經獲得很大的迴響，並進一步指出，桃園好市券倍增計畫將在振興券發放前後推出，關於好市券的形式，鄭則說明，目前可能採取實體桃園好市券，並加上ibon領取的方式，讓大家方便取用。

鄭也補充，針對振興，桃園另有每團補助5千元的觀光工廠專案、幼兒園、國小以及國中每人5百元的食農教育專案，以及住一晚補貼7百元的旅宿專案，強調疫情期間受創的產業、困頓的產業，一定要透過5倍振興券拉起來。

日前行政院拍板定案5倍振興券不用自付1千元即可領取，鄭文燦表示5倍振興券的目標是提升消費意願、擴大內需市場，所以對於行政院長蘇貞昌的決定，表示非常支持，更進一步表示，雖然政策有轉變，但是是對的轉變，強調應該支持院長的決定，鄭更進一步強調蘇的決定「是正確的決定」。

此外，媒體詢問5倍券不收1000元的轉變是否與黨內派系角力有關，鄭表示，5倍券的轉變市各方反映民眾的期盼，經過多方討論後再由院長蘇貞昌座成的決定，而對於5倍券不採現金形式，鄭回應，振興券有指定消費的結果，搭配桃園夜市券、好市券後更可以把消費留在在地，留在受創產業，所以振興券應該是對的方向。