女星何美昔日是綜藝節目《大學生了沒》固定班底，近年以主持外景《愛玩客》和電玩節目《Game！什麼東西》開啟知名度，也會上其他節目展現歌唱和舞蹈實力；何美和外國男友Cody穩定交往中，日前才透露Cody因工作要回美國並順便回家，離台前做PCR檢測確定陰性，但返美後身體不適，再次篩檢後發現確診新冠肺炎。

何美和男友Cody在7月才慶祝交往兩周年，也獲得朋友們的熱情祝福，8月初拍影片透露Cody即將回美2個月，主要為的是處理工作，但已經將近一年沒見到父母，也得以順道回家陪父母；不過，Cody在台工作居留證時限的問題，所以他必須在10月初返台，否則可能將暫時無法入境台灣。

何美和Cody今年7月才慶祝交往兩周年。(圖/ 摘自何美IG)

Cody要回美國的計畫太臨時，跑了好多家醫院，花了1萬2千元接受PCR檢測，在確定結果陰性後，就順利飛回家鄉；豈料，今（14）日七夕情人節何美卻在IG表示，凌晨收到Cody訊息，他返美後出現反覆發燒和咳嗽的病狀，立即接受篩檢，沒想到確診新冠肺炎。

何美最後表示，Cody兩個月之後能不能健康來台如今已成未知數，但還是希望大家能平平安安；許多藝人好友和網友都湧入留言，安慰何美及祈禱Cody能早日康復。

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