一年一度的台南市大內酪梨節，14日於石子瀨社區熱鬧登場，這場活動是防疫降級以來，台南第一場產業文化活動，吸引不少民眾前往捧場，市長黃偉哲也親自出席代言促銷，讚大內酪梨滋味好營養高，希望搭上五倍券買氣，讓酪梨賣光光。
農業局長謝耀清指出，台南市酪梨種植面積403公頃，約占全台35％，面積及產量都是全國第一，在大內、善化、玉井等區都有栽培，其中大內區種植面積166公頃，占台南的41％，是台南最主要產地，也是全國種植面積最大的地區，因此被稱為「酪梨之鄉」。
由大內區公所、大內區農會、石子瀨社區發展協會等主辦的大內酪梨節產業文化活動，特別於石子瀨活動中心規畫酪梨展示會，介紹酪梨品種及酪梨營養等知識，現場也有多種酪梨製成的相關加工產品，如酪梨仔麵、酪梨沐浴乳；幫社區上創意料理的光翔廚藝創作社也推出多道酪梨精緻餐點。
活動中心外還有精彩舞台表演以及踩點活動，遊客於龍貓彩繪村、石子瀨保安宮及石子瀨天后宮等3處打卡點，完成集章後可兌換限量精美獎品。
另外於活動中心周邊道路則推出好農市集，除有在地新鮮酪梨展售，也邀集農會、社區協會等團體共同展售農特產品，吸引不少遊客前往參觀採購。
區長李義隆表示，希望藉由本次活動辦理，整合大內地區的優質農特產品、特色觀光及在地產業資源等，訴求產地直達，強調在地新鮮蔬果品質控管，進而提升農民經濟。
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