日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，東京都今天新增5094例確診病例，連續兩天單日新增逾5000例；大阪府今天新增1828例確診病例，創歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5094例確診病例，較上週六增加528例，創週六公布新高紀錄，也是連續兩天單日新增逾5000例，感染持續快速擴大。

東京都今天重症患者較昨天增加18人，總數245人，連續5天創歷史新高。

大阪府今天新增1828例確診病例，創歷史新高紀錄，也是連續4天單日新增逾千例，至今累計病例數13萬683例。

京都府今天新增378例確診病例，創週六公布新高紀錄，至今累計病例數2萬2170例。滋賀縣今天新增179 例確診病例創新高，至今累計病例數7498例。

茨城縣今天新增391例確診病例創新高，至今累計病例數1萬5964例。櫪木縣今天新增195例確診病例創新高，至今累計病例數1萬216例，包括94例死亡病例。

三重縣今天新增148例確診病例，連續4天創新高紀錄，至今累計病例數6926例，包括116例死亡病例。

鹿兒島縣今天新增164例確診病例創新高，至今累計病例數5153例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增752例確診病例，較兩天前所創下的單日最高紀錄又增加20例，續創歷史新高。

沖繩縣至今累計病例數3萬2248例，且8日到14日的一週新增4081例確診病例，是疫情爆發以來首度單週累計逾4000例。

最近一週每10萬人口有265.76人確診，居日本之冠；第2名是東京都的208.22人、第3名是神奈川縣的142.62人。