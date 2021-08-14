為讓青年更廣泛參與市政相關議題，台中市長盧秀燕2年前成立「青年事務諮詢委員會」，廣邀15至35歲年輕人組成智囊團，近來首屆委員任期將屆滿，市府決定推出「青諮委員會升級版」，突破過去以青年樂活、青年發展為主軸的面向，改設置三大議題小組，盼讓青年持續發聲。

台中市研考會表示，第一屆青諮會集結百位15至35歲年輕人，共同參與市政政策討論，也確實促成了多項議案，其中提案率有8成獲得參採，而為讓民眾更了解年輕世代關注的議題、對市政的看法，研考會也規畫台中青諮會官網，藉以呈現委員對市政的討論與建議成果，盼延續這股力量。

市府指出，過去青諮會的運作主要以教育文化、青年發展、青年樂活、公共參與等面向做規畫，升級版則突破舊有規範，改設置「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，未來也將協調市府內更多單位參與，希望持續推動台中進步。

青諮會2.0升級版已經開跑！研考會主委吳皇昇指出，委員數達百人的台中青諮會是全台規模最大，其中更涵蓋高中學生自治會長、公務員及公司負責人、社工等不同行業，透過多元視角進行市政交流、探討，目前2.0版已經正式開跑，即日起至9月3日起受理報名。

為吸引更多年輕人站出來，市府特別拍攝宣傳影片，透過社群平台宣傳青諮會招募重點與遴選資訊，市府指出，因未來青年參與範疇將更廣泛、多元，特別邀請One-Forty共同創辦人陳凱翔、現任換日線總監張翔一及現任本住集團執行長黃一展與參與遴選的青年交流，盼激盪出不同火花。