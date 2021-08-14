綜藝大姐大張小燕主持益智節目《百萬小學堂》當年捧紅包括小西瓜、容容、威力等不少聰明伶俐的小學霸班底；其中本名廖書嫻的小西瓜，更在4年前以差一分就滿分的學測74級分好成績，順利錄取長庚中醫系。久違現身螢光幕的小西瓜，近日更難得上曾國城主持《全民星攻略》，其女大18變的高顏值再度引發網友熱議。

小西瓜近日上曾國城主持節目，大方向觀眾分享她的近況，透露自己目前就讀中醫系大五，準備要實習了，也提到小時候參加《百萬小學堂》的經歷對她有很深的影響，「就是像剛認識新同學的時候，可能大家都會很好奇的問我一些在小學堂的經歷這樣子，其實也是一個跟新同學打開話題的方法。」

目前就讀大5的小西瓜，女大18變成學霸美女。(取自全民星攻略YouTube)

在得知小西瓜學測考74級分的優秀經歷，更是讓曾國城佩服到一度作勢要跪下，小西瓜則是謙虛表示：「那時候也是有運氣的成分啦。」不過更多網友則是被小西瓜的連口罩都遮不住的高顏值驚艷，紛紛留言「小西瓜臉變瘦，感覺更漂亮了，可惜被口罩遮住看不到全貌」、「小西瓜長大變得好有氣質又好漂亮，未來一定是最漂亮的中醫」、「小西瓜有趙薇的神韻，美喔」。

其實小西瓜過去受訪時，曾透露為何選讀中醫系的原因，「我小時候看金庸小說，書裡的武林高手都會認穴位、點穴，久而久之對中醫充滿興趣。」她也透露小燕姐是位慈祥的長輩，還送每人一套《哈利波特》小說全集及過年紅包。