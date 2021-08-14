野馬富少坐在警車朝外比中指 撞飛女騎士遭移送全無悔意

桃園23歲葉姓男子月初因開野馬跑車在臺南街頭逆向狂飆，還在IG上嗆聲要「槍殺陳時中」引發關注，14日清晨他從北市南港區飆速200公里到苗栗，途中闖紅燈撞飛1名女騎士，造成對方命危送醫，他今下午在警局做完筆錄，在移送過程中還在警車搖下車窗，朝車外大比中指。

葉男今天下午經過警方偵訊後，遭警方依法移送，但在上銬被警方帶出警局時，疑似不滿警局外有大批媒體守候，坐上警車後來特地搖下車窗朝外頭的媒體人員比中指、表達不滿；只見他身穿黑衣、黑短褲、黑口罩，步出警局時還唸唸有詞、神情仍相當桀敖不馴，絲毫沒有反省悔悟的意思。

葉姓男子今下午在警局做完筆錄，在移送過程中還在警車搖下車窗，朝車外大比中指。（民眾提供）

從影片中可見撞擊瞬間葉男幾乎沒減速，騎士遭撞後當場在空中翻了約3圈才重重著地並昏迷，因傷勢嚴重目前轉往林口長庚醫院，而雙方車輛也幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網）

葉男今早開野馬行駛在台一己線，到台13甲線路口（德照橋竹南端路口）時，因闖紅燈撞上女騎士，從影片中可見撞擊瞬間葉男幾乎沒減速，騎士遭撞後當場在空中翻了約3圈才重重著地並昏迷，因傷勢嚴重目前轉往林口長庚醫院，而雙方車輛也幾乎全毀；葉男稍早曾在Instagram說自己從台北南港到苗栗頭份尚順育樂世界只花36分鐘，時速飆破200公里。

葉男事發後在Instagram上描述自己如何為女騎士做CPR急救，說「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了」、「我本身車子撞到她，她是沒有受傷的」、「我在把撞飛前0.01秒，直覺有瞬間把速度降到最低」、「她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，還說跑車已完全報銷，自己僅手上一點皮肉傷，可自行康復，似乎沒有任何懊悔、反省的語氣。