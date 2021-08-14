美國7月通膨數據增幅收斂，年增5.4%略高於預期，且較前值小幅上升0.5%，市場解讀普遍樂觀，帶動當日美股紅盤開出，但有新債王之稱的岡拉克（Jeff Gundlach）認為，通膨遠比數據呈現還要嚴重，通膨若持續，伴隨著聯準會（Fed）被迫緊縮財政貨幣政策，恐將引發股市拋售潮，因為目前的估值其實相當程度是低利率的惡果。

美國勞工統計局公布CPI數據，7月CPI年增5.4%，略高於市場預估年增5.3%，在此之前6月數據皆高於預期，且是2008年以來新高，然7月通膨數據雖仍走高，但以月增來看，已經從6月0.9%的增幅降至0.5%，市場普遍認為通膨數據趨緩，激勵當日美股道瓊跟標普再創新高。

《商業內幕》報導，雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡拉克並不認為這是個好現象，警告美國通膨的上升速度仍令人憂心，官方數據低估了通膨的嚴重性，「通膨超過4%應該被定義為令人不安的，更何況我們已經連2個月CPI達5.4%」。

岡拉克從去年就頻頻示警，擴張性的貨幣財政政策，以及全球供應瓶頸，都將推升通膨不斷走高，他不禁質疑，若刺激政策繼續下去，通膨是不是暫時性的還有很大的不確定性；此外，他形容CPI是種「虛假的構造」，因為他是基於屋主等價租金來追蹤房價，而不是房價中值，後者在近月暴漲了數倍。

岡拉克表示，通膨若是一直持續下去，再加上聯準會被迫緊縮貨幣政策，股市可能因此大跌，因為目前的估值相當程度上，是低利率所催生出來的產物。