太好了！台北市公車在疫情期間乏人問津，運量跌破5成，業者也紛紛降載減少班次，但隨著疫情趨緩，公車平日平均運量每周以10萬人次的速度在增長，北市交通局考量開學日即將到來，規畫於24日全面恢復各路線班次，觀光巴士也將重出江湖，恢復每天6班次載客；北捷則維持尖峰時段最大運量。

根據統計，北市公車在疫情前，平日的平均日運量高達126萬人次，但三級警戒時期一度跌至30萬人次，好在疫情警戒降級後，7月26日至8月1日運量恢復至57萬，8月2日至8日更上升至67萬，2周運量相比就上升10萬，總運量已恢復至過去的5成。

交通局大眾運輸科長張元榜表示，考量9月1日即將開學，公車搭乘人次必定會再提高，已要求業者於24日恢復正常班次，讓國中小、高中職的學生都有公車能搭。觀光巴士雖於疫情期間停駛，但也會在同日以每天6班次的頻率重啟營運。

對此，首都客運總經理李建文認為，配合市府政策沒問題，目前公車發車前後都會清消，也無乘客在公車染疫的情況，呼籲民眾多多支持大眾運輸，畢竟班次恢復後若營收沒有回來，業者肯定會很挫折、經營不下去。

同樣作為北市交通骨幹的台北捷運，在疫情降級至今，平日的平均日運量回升至105萬人次，與疫情前相比已恢復5成左右。針對班次調整，北捷公司客服新聞組長蔡宏俊表示，上月27日疫情警戒降級後，就已恢復尖峰時段最大運能，離峰及假日時段則維持區間車服務，並視人潮適時彈性調整。