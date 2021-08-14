中信兄弟黃恩賜賽前與投手教練佛斯特一起在雨中慢跑。（中信兄弟提供）

新莊14日下午下起暴雨還打雷，但在球場上卻看到中信兄弟投手黃恩賜跟著投手教練佛斯特在雨中慢跑，他自嘆體能不如佛斯特，苦笑說：「永遠只能看著他的腳底板。」

黃恩賜昨天先發面對富邦悍將，前2局各丟1分，第6局又出現亂流，接連被高國麟、高國輝敲安，保送范國宸形成滿壘，之後被張進德敲安後退場。

完成投球任務後隔天，黃恩賜依照慣例進行跑步訓練，但今天賽前富邦打擊練習進行到一半時，天空就下起雨來，工作人員將帆布蓋上，球員也都改到室內進行賽前熱身，但卻看到黃恩賜與佛斯特不畏風雨在場上慢跑。

「都是丟完隔天要跑，打雷小事啦，羅傑斯跑的那天下更大。」之前看到羅傑斯在大雨中跑步，黃恩賜還笑他，說他活該，結果今天自己也碰上同樣情況，「早知如此，那天就不要跟他開玩笑。」

這不是黃恩賜第一次與佛斯特在雨中跑步，「我也不知道自己跑了多少，就是跟著他，通常都是他跑在前面，我在後面努力跟，有時候跟不上他還會停下來或是跑到你後面催著你繼續跑，他好像看我們累很開心，如果裝累他也看得出來。」

黃恩賜說：「他的體能真的很好，他早上都會自己先去跑個10幾公里，然後來球場再陪我們跑，真的只能跟著他，永遠只能看著他的腳底板。」