台北市長柯文哲針對中央1922疫苗預約平台系統問題，今天在台東表示，「太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，稍早北市府團隊出面解釋：「市長的意思是資訊不一致，才讓疫苗預約變得更混亂」。

柯文哲今天率北市府團隊到台東參加熱氣球活動後，到台東縣長官邸與饒慶鈴及各界代表意見交流，席間台東市長張國洲問柯目前中央預約平台很亂，很多老人家預約不到，柯市長是醫學專家，有什麼看法？

柯回答，他也覺得奇怪，照理來說對於疫苗問題，不應該手忙腳亂，這個預約系統要上來預約時，沒有想到老人家的第2劑，這是太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉，這個系統問題他也頭痛。

下午3點半，柯文哲團隊在台東豐年機場準備搭機回台北時，媒體前追問柯文哲該話的涵意為何？他未正面回應，由北市府副市長蔡炳坤及發言人陳智菡代為解釋。

蔡炳坤說，市長之所以會這麼說，主要是疫苗大規模接種是從6月15日開始，但在這按照年齡準備要接種的時候，決定什麼時候開始？多少疫苗？怎麼做？當時市長及市府團隊認為他們（高雄）得到的資訊，都比我們和其他縣市早，所以高雄市府可以提早規畫，讓北市府比較匆忙。

陳智菡補充說道，當時北市府發現長者疫苗的接種，各縣市步法都不一致，且當時高雄市都已經知道幾歲到幾歲可以接種，以及知道多少疫苗的量，所以市長的意思大概就提到這樣的狀況，之前也針對這樣的問題對外解釋過。