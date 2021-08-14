行政院本來規畫，民眾換購五倍券要先付1千元，但是惹得民怨四起及黨內派系紛紛出聲反對，逼使總統蔡英文出手協調，行政院長蘇貞昌才答應免付1千元。媒體人王正寧分析認為，行政團隊未來若無視民意代表的建言，仍堅持一意孤行，一旦民進黨外部危機與內部矛盾產生「共伴」效應，民進黨內恐形成更大的政治風暴。

王正寧14日在《美麗島電子報》撰文表示，蘇貞昌上台以來，民進黨團的參與弱化了，反倒像是「以政領黨」，長期下來，黨籍立委猶如「工具人」，心中的「彈簧床」難免越積越多。他舉「五倍券」的決策模式為例指出，面對民意走向以及立委的不滿，黨部應有的內部協調功能失靈，反而淪為提供「報喜」的民調數據，充當行政院的啦啦隊。

王正寧認為，國民黨立委杯葛，曾讓蘇揆12度上不了備詢台？民進黨立委竟然袖手旁觀；而對撤換行政院長蘇貞昌的傳言一波接一波，讓總統府頻頻出面澄清，當中難道沒有摻雜包括蘇內閣長期以來高姿態對待國會的情緒反射？

王正寧接著表示，人民傳達對五倍券不滿的聲音，有選舉壓力的區域立委不敢充耳不聞，希望可以避免外部危機擴大。但行政團隊若仍慣於用「行政引導立法」的思維，無視民意代表的建言，堅持一意孤行，一旦外部危機與內部矛盾產生「共伴」效應，恐將形成民進黨內更大的政治風暴。