自今年2月推出史上最嚴厲調控新政以來，大陸深圳二手住宅成交量跌勢不止。一舉打破「哪怕調控，也是越調越漲」的「深圳永遠漲」神話。7月，深圳市二手住宅成交2557套，連續4個月下跌，創近17個月新低，過半數銷售中二手房價格下跌，成交量同比跌破8成。地產仲介對市場冷暖反應最靈敏。據深房中協統計，今年上半年，深圳有近2400名星級從業人員離開房仲業。

《中國證券報》14日報導，福田一位龍頭仲介公司經紀人說：「二手房指導價（制度）出來以後，降價的房源越來越多了。」即便業主急賣、願意降價，也不一定有買家接手。

以去年底漲幅位列Top10的某小區為例，該建案當前有多套降價房源，「最狠」的近兩周調價4次，共調低59萬元（人民幣，下同），但至今仍未成交。

數據也顯示，調低掛牌價的房源占大多數。據深圳中原研究中心，在其測算樣本房源價格中，有54％下跌、46％上漲。從成交價看，Q房網數據研究中心稱，7月成交樣本單價下移，和全市二手住宅均價，出現明顯回調相符合。成交量跌破「榮枯線」。

深圳房市成交量也大不如前。去年房市熱度較高時，二手住宅月成交8000套是常態。但是，自2月8日官方出台二手房指導價後，市場觀望情緒濃厚，二手住宅成交量已連續4個月下跌，創近17個月新低。

據Q房網數據研究中心，深圳全市二手住宅過戶2557套，同比暴跌81％；成交面積24.02萬平方米，同比下跌79％。

成交量急劇下滑，買方觀望情緒濃厚，原本「筍盤」一出就被「哄搶」的局面悄然改變了，掛牌房源開始積壓。

羅湖區一名仲介說，某「網紅」社區全部房源大概是1700多套，去年基本沒有放盤積壓，放出一套成交一套，但目前放盤量漲到了40至50套。

深房中協也指出，根據四大行（樂有家、Q房網、貝殼找房、中原地產）公開掛盤出售數據統計，截至7月31日，深圳全市共掛盤出售房源13萬3548套（包括重複房源，下同），環比6月30日統計到的12萬6770套在售房源上升5.3％。市場上二手房出售房源掛牌量呈現持續上升態勢。

新房市場也同樣不景氣。據Q房網數據研究中心，深圳全市新房住宅共成交3028套，同比下跌12.94％；成交面積28.75萬平方米，同比下跌17.48％。

7月深圳新房住宅成交小幅回升，仍處於近一年來相對低位水準。二手市場冰封，資金受限也對新房的熱度產生影響，一手市場也漸歸冷靜。超500間仲介門店倒閉。

市場冷暖，對地產仲介的影響是非常直接的。今年以來，已有大量經紀人離開仲介行業。

深房中協數據顯示，去年底深圳的星級從業人員有4萬7840人；截至今年7月1日，這一數字為4萬5458人。意味上半年有近2400名星級從業人員離開房仲業。不少仲介門店業績慘淡，幾個月都開不出一單，只好關停。

7月底，深房中協對仲介行業進行摸底調研，共收回4161間門店的情況，問卷調查覆蓋率達到全市門店總量的近6成。其中，有104間門店已關閉且已辦理工商註銷，占據總調查樣本的2.5％；有220間門店已暫時停業，但未辦理工商註銷，占據總調查樣本的5.3％。根據類推法分析，預計現階段全市仲介門店關停總量應在500餘間門店（含未備案）。