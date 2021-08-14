花旗13地消金業務尋買家，在澳洲市場確定出售對象後，台灣市場也傳出已讓潛在買家查看資料；對是否接手花旗消金業務，星展銀行總經理林鑫川近日受訪時仍未鬆口，但表示只要符合星展消金業務發展，都會認真看待。

花旗集團將出售包含台灣在內13地消金業務，隨近日已同意以8.8億美元價格將澳洲消金業務出售給澳洲國民銀行（NAB），台灣市場也傳出目前已進行到讓有意願買家查看資料、實地查核等階段，下一步將會進行出價。

外界關注星展銀行是否可能接手花旗在台灣的消金板塊，星展（台灣）銀行總經理林鑫川並未正面回應，僅表示「在適當時間，會宣布我們的任何一些決定」。

但林鑫川也說，只要符合星展在消金業務發展的事情，都會認真去看待。

對花旗出售台灣消金業務，金融監督管理委員會則重申尊重交易案市場機制，由花旗按照集團規劃和潛在買方接洽，不過交易過程必須符合金管會3大要求，第一，花旗在交易過程中要充分保障客戶和員工權益；其次，確保營運服務正常運作；第三，內部控制須持續有效。

花旗集團執行長佛瑞塞（Jane Fraser）今年初上任後，調整集團全球發展策略，並在4月宣布將退出13地消金市場，包含台灣、澳洲、巴林、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國與越南，未來在亞洲市場僅留下新加坡和香港兩地。

據金管會統計至今年4月底，花旗（台灣）銀行信用卡總流通卡數達286萬5678張，截至6月底已下滑至285萬1919張，不過仍居外資銀行之首，對於外界關切的花旗信用卡卡友權益，金管會表示紅利點數也是客戶權益一部分，花旗在交易過程中須充分保障客戶權益。