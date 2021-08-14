對於「振興五倍券」政策大轉彎，原本要用1千元兌換五倍券，引發各界反彈，就連民進黨內派系正國會和英系也是砲火連連，行政院13日晚宣布直接發放五倍券，全民免付1千元。前民進黨立委郭正亮指出，黨內英系立委應該是有和蔡英文總統反應過，且作為區域立委知道民眾的情況，才會團結一致「逆貞昌」，他更透露其實原本大家還想留給蘇貞昌一點後路。

郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上這也不叫五倍券了，就是消費券，因為你沒有出錢，出一換三才叫三倍券，現在既然沒有出一，坦白講就是馬英九消費券2.0，何必在那邊鬼扯？這件事情蔡英文從頭到尾的立場表達只有叫大家要一致，「蘇貞昌去見她，就說你要跟立委好好溝通」。

郭正亮直言，自己以前也是英系，而英系會團結一致，還發聲明稿，提出全民免付，直接跟行政院對槓的情況，以前從未發生過，「我的理解是，英系一定是在蘇貞昌不斷宣傳的時候，也透過管道和總統反應，真正的原因就是區域立委跑基層，知道辛苦的民眾很多，很多人真的1千塊拿不出來」。

對於行政院稱上半年因為有經濟成長，可以回饋大家，郭正亮痛批，這根本是鬼話，因為有分配問題，講成長多少沒有意義，重點是因為很多人拿不出1千塊，很多立委感受到了，他們一定是和小英報告過，只是小英不想用這樣的決策方式叫蘇貞昌收回去，官邸那個晚上的見面，核心意見就是1千不要付了，而蘇貞昌沒去，表示他已經認了，如果真的還反對怎麼沒去現場？事實上他就已經知道他不能堅持了，整個決策大概是這樣。

郭正亮透露，事實上大家本來是要給蘇貞昌一點退路，正國會先出來，後來是英系，但那天開會蘇貞昌非常強勢，「說板模已經印好，你是什麼意思？」當場就有人提議，至少讓今年被紓困的人不要交1千，後來蘇貞昌有評估，他怕分2類不太好，乾脆就一刀切。