《掃毒3天大地大》集結古天樂、劉青雲、郭富城3大影帝。（寰宇娛樂提供）

劉青雲、古天樂、郭富城主演港片《掃毒3天大地大》原定於泰國拍攝主景，無奈當地疫情大爆發，電影公司決定改於香港搭建「泰國村」，粗估損失8位數，劇組昨（13日）舉行香港開鏡儀式，因該片早前先赴雲南等地拍攝外景，3人的皮膚都曬得相當黝黑，郭富城認為最辛苦地方是在炎熱的天氣下穿皮衣拍攝動作戲，笑說演員們也因此變瘦，「瘦了拍動作戲當然就更輕盈啦」，也稱早已習慣在炎炎夏日開工。

甚少演反派的劉青雲這次飾演泯滅人性大毒梟，他自嘲角色非常兇殘，昨他以一身泰式造型亮相，也提前預告電影鐘會以白髮和白鬍的樣子示人，連老婆也沒見過他這種裝扮。曾在前2部飾演臥底警員和毒梟的古天樂，將第3次在該系列鐘扮演亦正亦邪的角色。郭富城這次首演臥底，角色不僅沉重，造型更是相當落魄，提到日前太太生日，他透過視訊，隔空為人在上海的妻子慶生，郭富城說：「當天多謝劇組提早收工，可以回家跟太太視訊慶祝。小朋友準備開學，所以她們本月底返港，我很掛念她們。」

《掃毒》系列首部電影2013年上映，由陳木勝執導，古天樂、劉青雲、張家輝主演，收獲8.47億票房和高口碑評價。時隔6年後，由邱禮濤執導，劉德華、古天樂等主演的《掃毒2天地對決》回歸，累計票房達到46.9億，一舉打破大陸影史港片票房紀錄。2部前作的成功積累了大量IP粉絲，2020年邱禮濤導演新作《拆彈專家2》再次讓廣大動作片、港式警匪片愛好者驚喜不已，也讓大家對《掃毒3天》的期待再次升級。

該片投資超過3億港幣（約10.72億台幣），在雲南西雙版納、廣東、 香港等多地取景拍攝，劇情、人物，與前2部並無直接聯繫，但題材依然不變，圍繞著緝毒警員與毒梟及其團夥的生死對決展開；故事主要發生地設置在泰國、緬甸、老撾交接處 的著名「金三角」地帶，也將進一步關注困境中的人性掙扎，探討善惡正邪的邊界，在延續前作 大製作、強類型的基礎上。電影預計在明年上映。