彰化埔心鄉大平村的300年老樹茄苳公，是地方信仰中心，百年來認有上千名契子女。（謝瓊雲攝）

太平茄苳公感染梢枯病，且病菌從樹冠一路蔓延到老樹根基，經樹醫團隊去年來進行外科手術大舉清創、剝除腐爛樹皮樹幹，且灌入藥劑殺病菌，後續又多次砍除修剪枝條枝幹，元氣大傷，枝繁葉茂景象不再。（謝瓊雲攝）

太平茄苳公感染梢枯病，且病菌從樹冠一路蔓延到老樹根基，經樹醫團隊去年來進行外科手術大舉清創、剝除腐爛樹皮樹幹，且灌入藥劑殺病菌，後續又多次砍除修剪枝條枝幹，元氣大傷，枝繁葉茂景象不再。（謝瓊雲攝）

彰化縣埔心鄉太平村的百年茄苳公，去年被村民發現染病奄奄一息、生機不再，縣府雖緊急請來樹博士團隊手術醫治，但後續養護計畫卻與在地長輩意見相左，今年中秋節上百契子前來拜拜、為茄苳公祝壽時，恐難以再見到老樹昔日枝繁葉茂的景象。

太平茄苳公老樹，已有300多年樹齡，是村民與地方信仰中心，認有上千「契子契女」，在年滿16歲前，少年少女們由父母或爺奶陪同，每年中秋節都要回來拜大樹公祝壽，並換取由樹葉和平安符串起的「貫絭」，回去隨身佩戴，藉此祈求保佑健康平安。

去年中秋節過後，地方年長村民和埔心鄉長張乘瑜發現老樹病懨懨的，仔細查看發現根部樹幹竟染病腐爛；公所趕緊通報縣府農業處協助，請來專業樹醫進駐搶救，砍去大半枝條與染病枝幹，並剝去大片腐爛樹皮樹幹後清創、灌入藥劑，盼能為老樹續命。

樹醫團隊確認茄苳公感染梢枯病，因錯失黃金治療時機，病菌已由樹冠一路蔓延到老樹根基；去年底外科手術後，又經過數次修剪枝幹，後續醫治計畫見解，卻不被地方耆老村民接受，導致執行成效受限，也影響老樹復原情況。

張乘瑜表示，這棵老茄苳公位在太平村武平西街，是彰化縣公告列管的51棵珍貴老樹中，樹齡最老的一棵，守護無數鄉民，如今染疫病重，已歷經近一年醫治，近日農業處再找來中興大學教授查看，將會改換新的藥劑治療，大家盡全力搶救，盼能守護老樹重現生機。