行政院推動「孩童家庭防疫補貼」補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人1萬元，桃園市教育局統計，全市有逾25萬幼童受惠、總經費達25億元，目前申領比率約96％，呼籲尚未請領的父母或監護人可至ATM及郵局臨櫃申領，或可至學校由校方人員協助辦理。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，父母或監護人需在家照顧孩童，致工作及家庭生計受影響，為減輕家庭經濟負擔，教育部推出紓困4.0方案，提供孩童家庭防疫補貼，發放對象為國小以下孩童、國中及高中（含五專前三年）身心障礙學生的家庭，依每家庭孩童人數補貼每人1萬元整。

桃園市統計，桃園幼兒人數11萬7115人、國小學生12萬8261人、國中及高中身心障礙學生6569人，合計25萬1945人，全市家庭申領經費總計已達25億元，目前全國已申領比率約96％。教育局提醒，申領期程至9月30日止，父母或監護人得自網路（孩童家庭防疫補貼網）、金融機構實體ATM及郵局臨櫃申領。

教育局指出，考量孩童家庭恐有資訊設備缺乏及居住偏遠地區，可能領取不便，學校和幼兒園提供學生線上學習資訊設備，學生及家長可至學校使用相關設備，並由學校人員協助辦理。