新竹縣長楊文科對於中央尊重民意，改採免付1000元現金，就能獲得振興五倍券的決策，表示「樂觀其成」，但他認為，直接發現金給民眾，應該更符合民意，也能達到紓困與振興經濟的效果。

楊文科說，新竹縣會準備對振興五倍券做加碼動作，將請交旅處等相關單位研議結合各地商圈、餐飲及觀光旅遊業者，共同研商提出具體的加碼優惠措施，甚至辦理抽獎等令人耳目一新的活動，期有效帶動新竹縣的商機和買氣，達到振興觀光旅遊市場的目的。