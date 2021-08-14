對五倍券樂觀其成 楊文科：發現金更符合民意 18:302021/08/14 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣長楊文科表示，未來配合五倍券發行，會提出加碼優惠措施。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣長楊文科對於中央尊重民意，改採免付1000元現金，就能獲得振興五倍券的決策，表示「樂觀其成」，但他認為，直接發現金給民眾，應該更符合民意，也能達到紓困與振興經濟的效果。 楊文科說，新竹縣會準備對振興五倍券做加碼動作，將請交旅處等相關單位研議結合各地商圈、餐飲及觀光旅遊業者，共同研商提出具體的加碼優惠措施，甚至辦理抽獎等令人耳目一新的活動，期有效帶動新竹縣的商機和買氣，達到振興觀光旅遊市場的目的。 五倍券政策變變變 立院男神蔣萬安說話了 五倍券還不夠 一次搞懂全台各縣市「加碼振興」進度 #新竹縣長楊文科 #發現金 #振興五倍券 #新竹縣 #民意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣義民祭分流恭迎義民爺 楊文科祈求疫情退散 14:342021/08/14 生活 五倍券改全民免費領 王惠美：結果不滿意但可以接受了 17:142021/08/14 政治 政院擬規劃五倍券免費領 嘉義縣長：研議方案鼓勵在地消費 11:132021/08/14 生活 政院評估免費領五倍券 總統期待支持蘇內閣團隊 06:132021/08/14 政治 五倍券免費領 黃敏惠：希望政府簡政便民讓民眾趕快領到 12:192021/08/14 生活 五倍券改了 綠營「這些人」昔轟馬英九消費券 自打臉說詞曝光 09:592021/08/14 政治 五倍券政策大轉彎 游盈隆曝蔡政府背後真實盤算 16:442021/08/14 政治 行政院拍板直接發5倍券 張麗善：民眾最需要救命救苦的「錢」 15:052021/08/14 政治 行政院五倍券政策急轉彎 朱立倫：直接發現金 12:252021/08/14 政治 肯定五倍券轉彎「是正確決定」 鄭文燦：桃園將推光工廠「加倍購」 17:242021/08/14 政治 急轉彎 全民領五倍券 免付一千 04:102021/08/14 財經要聞 生活熱門新聞 午後大雷雨炸雙北 信義區民崩潰：台北暴雨快沉了 - 生活 老翁隱居山洞20年 知疫情後秒下山：病毒不挑人 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 新北今增2例確診個案 7天去過3市場 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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