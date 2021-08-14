66歲蕭姓男子跑到高雄新興區1家銀行，稱要匯款美金308元到海外帳戶，幫朋友支付包裹運費，但機警行員驚覺蕭男恐遭詐騙，通報轄區警方到場；警方探詢蕭男得知，原是敘利亞女網友遇內戰請求支援，警當場戳破詐騙老梗詭計，成功替民眾守住荷包。

新興分局中正三路派出所昨接獲轄區七賢一路段某銀行行員通報，疑有客戶遭詐騙請求警方協助，因行員看到許多有關假包裹詐騙的相關新聞，當下直覺有異，火速通報警方到場協助二次確認。

蕭男向警方表示，在臉書認識的一名住在敘利亞的A女，A女因國家目前處在內戰狀態，想要請蕭男協助保管一個物品（卡片），但相關寄送的運費因身上金額不足，想請蕭男匯運費到指定帳戶。

警方聽到運費、包裹等關鍵字，直言這是詐騙案件，便透過許多詐騙案例向蕭男勸說，並勸告雖然匯款出去的金額不大，但許多詐騙集團就是利用民眾這種損失不大，不會在意的心態來誆騙。

新興分局長戴台捷說，新興分局與轄內各銀行保持良好溝通平台，若有任何疑似遭詐案件，會立即前往處理，以保障市民財產安全，本次案件亦感謝銀行主動通報。