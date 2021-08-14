日本《共同社》14日獨家引據多名政府相關人士報導，日本政府已就提前修改現行2019至2023年度《中期防衛力整備計劃》（中期防）展開協調。為防備美中對立導致台灣局勢緊張化，以及中國的海洋活動，日本政府認為有必要作為強化威懾力的一環，增加防衛費總額並加速完善。

報導說，日本首相菅義偉、防衛大臣岸信夫等政府高層8月上旬決定修改中期防，防衛省和國家安全保障局已開始討論修改方案，財務省將審議相關預算，預計最快年內完成修改。

今年4月菅義偉訪美，與美國總統拜登舉行峰會，會後聯合聲明中寫明「台灣海峽和平與穩定的重要性」。日方也考慮到中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海和台灣局勢，表示「為了進一步加強同盟及地區安全保障，（日本）決心強化自身的防衛力」。修改中期防與此有關聯。

5月，岸信夫受訪時就強調，為應對北京軍力日益增長的形勢，日本「必須以明顯不同於此前的速度強化防衛力」，防衛費亦可以視需求增加，不應拘泥於占國內生產毛額（GDP）1％的上限。菅義偉日前受訪時也附和說，應確保必要的防衛預算。

《中期防衛力整備計劃》規定日本防衛裝備、部隊編制完善目標和詳細經費，現行2019至2023年度中期防擬定的日本防衛費總額大約27.47兆日圓（約6.92兆元新台幣），預計修改後將進一步增加。日本防衛費連年刷新紀錄，2021財年防衛預算為5.34兆日圓（約1.34兆元新台幣），在GDP中的占比為0.95％，連續9年增長。

共同社指出，由於中期防依據《防衛計劃大綱》制定，修改前者可能意味著《防衛計劃大綱》也將有變。《防衛計劃大綱》著眼10年內的日本安保政策方針。