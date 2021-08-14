台股不時爆發企業下市危機，還記得康友、華映、必翔與樂陞4家地雷公司爆掉，炸傷一大票散戶嗎？每年8月15日是半年報公布截止時間，財信傳媒董事長謝金河表示，每一年的半年報也是上市上櫃公司，要繳交的最重要體檢報告書，很多經營有問題的公司，通常都在半年報後現形。他提到，過去30幾年，很多把公司搞爛的經營者都身敗名裂，投資人手上的股票瞬間變得壁紙，這是毀滅價值，最令人痛心的地方。

謝金河在臉書發文指出，這一陣子，台股連續7個交易日出現k線的黑線，股價跌不休，大家都很不習慣，有的人說當沖若不再降稅，台股量能萎縮，所以，台股會下跌。其實，真正牽動股市漲跌最核心的是基本面，當沖帶來的交易大量，就像啤酒的泡沫，一檔股票當交易量衝高，當沖交易占七、八成的時候，都告訴大家，這檔股票熱到最高點，快回檔了！股價在當沖推波助瀾推升下，這正是啤酒的泡沫。

「每一年的半年報揭露前後，股價通常不是盤整，就是回檔整理。」謝金河說，大家看到的都是非常亮眼的成績單，但是股價卻不漲反跌，原因是先前的股價上漲是反映即將公布的好業績，獲利出來，股價已經先漲上去了，看到數字再追上去的散戶容易套牢，這個時候，大家看的是下半年，甚至到明年的業績。

他舉例，像貨櫃航運業績大好，第三季會更好，但第四季、明年會如何？這才是牽動股價最核心的基本面。這個準則，放在所有行業都一樣！最近大摩對記憶體景氣示警，立即造成美光、Hynix股價大跌。

謝金河強調，每一年的半年報也是上市上櫃公司，要繳交的最重要體檢報告書，很多經營有問題的公司，通常都在半年報後現形。過去，到了每年八、九月，很多經營體質不佳的公司，因為交不出半年報，最後黯然下市。過去30幾年，見過不知道多少家下市的地雷公司，這些把公司搞爛的經營者都付出身敗名裂的代價，而投資人手上的股票瞬間變成壁紙，這是毀滅價值，最令人痛心的地方。