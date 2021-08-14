台灣境外移入個案驗出首例哥倫比亞變異株，北市副市長黃珊珊證實，個案於昨天（13日）在台北劍潭安心檢疫所驗出，將謹慎看待此新興變異株。針對哥倫比亞變異株現身台灣，毒理權威招名威教授分析，該病毒與英國、南非變種病毒出自同一門，傳播力和致死率雖然不能太早下定論，但確實不容小覷。

面對Delta變異株肆虐全球，哥倫比亞變異株也漸漸竄起，並在昨天於我國境外被驗出。招名威表示，該病毒於今年1月在哥倫比亞首度被驗出，5月被WHO列入變異株名單，目前在至少28國曾被檢驗出，美國則有2％確診者染上哥倫比亞變異株，推估傳播途徑是從南美洲往美國、少數歐洲國家擴散。

根據文獻，招名威指出，不像Alpha、Delta變異株，哥倫比亞變異株尚無希臘字母歸屬，目前只能用「B.1.621」代稱，從病株的突變位點可得知，它是從英國、南非變異株衍伸出來的。至於傳播力，從哥倫比亞當地疫情分析，B1621可以「以一傳五」的速度傳播出去，近日比利時安養院就傳出有7名打完疫苗的老人，仍集體感染到哥倫比亞變異株的案例。

招名威指出，目前還沒有研究指出哥倫比亞變異株會特別增加傳染力或致死率的報告。儘管安養院本身就屬於有高度感染風險的區域，再加上對象又是老年人，但B1621確實不容小覷，「畢竟它還是與南非及英國變異株系出同門」。

招名威坦言，現在對哥倫比亞變異株下定論還太早，儘管只多了一個突變點，但Delta也「只不過」多變異了一兩個位點而已，就造成全球肆虐。他強調，「是否一定會對台灣造成影響，這倒未必，邊境守好才是關鍵！」指揮中心指揮官陳時中也表示，邊境管制會持續用現在的強度來做管理。