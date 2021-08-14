鄭姓男子涉嫌組詐騙集團專騙大陸人，桃警兵分二路從天降逮詐團8嫌送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

鄭姓男子涉嫌組詐騙集團專騙大陸人，桃警兵分二路從天降逮詐團8嫌送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

鄭姓男子涉嫌組詐騙集團專騙大陸人，桃警兵分二路從天降逮詐團8嫌送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

鄭姓男子涉嫌組詐騙集團，率7名9年級成員專挑大陸地區民眾下手，主動加微信好友虛寒問暖，藉機勸誘投資足球聯賽運彩，還打出「穩賺不賠」噱頭，警方掌握情資13日發動攻堅，兵分二路從6樓垂降、正門破窗前後夾擊，當場逮獲8人，檢方複訊後依詐欺罪嫌將鄭男聲押獲准。

桃園警察分局埔子派出所接獲情資，指38歲鄭姓男子在桃園區寶慶路某大樓內設置機房，招募7名成員組成詐騙集團，專騙大陸人，透過加微信帳號偽稱身分隨機交友，待稍熟識後即勸誘對方投資足球聯賽運彩博弈，每次10萬、8萬人民幣，被害人匯出款項即遭封鎖，已有數名大陸民眾遭詐騙，損失數十萬元。

桃園警分局立即由偵查隊及埔子派出所組成專案小組蒐證監控，報請桃園地檢署檢察官雷金書指揮，專案小組發現該集團為躲避警方查緝，將機房設於5樓，並裝設監控器材，員警為避免打草驚蛇，擬定攻堅計畫，13日持桃園地方法院核發搜索票上門。

桃警兵分兩路，保安警察大隊從社區大樓的6樓垂降到5樓機房外陽台，封鎖逃亡路線，另一組由桃警從正門攻入，將鄭男等5男3女一網打盡，當場查扣24台電腦、60支手機等證物，全案依詐欺罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦，鄭姓主嫌複訊後遭聲請羈押獲准。