行政院原本延續去年三倍券的作法，付1000元換領振興5倍券，引起一些反彈聲浪，英系10位立委13日甚至跳出來主張全民免付一千元，直接發放振興券，行政院晚間大轉彎 改為5倍券免費領。前民進黨立委郭正亮對此表示，5倍券到最後還是沒有收錢，跟前總統馬英九執政時一樣發消費券。他終於想通了，蘇貞昌之前為何堅持拿1千元出來換振興券？他質疑蘇貞昌是食髓知味。

郭正亮13日在中天政論節目《正常發揮》中表示，蘇貞昌為何堅持拿1千元出來換券？我們最常聽到的是，他不要跟馬英九執政時一樣發消費券。他後來想想，蘇貞昌怎會堅持成這個樣子，5倍券到最後還是沒有收錢，跟馬英九一樣發消費券。蘇貞昌怎不覺得丟臉到想下台，但顯然並不是這個原因。

郭正亮接著表示，他終於想通了，行政院去年發三倍券，每人繳1千元，行政院收到200多億，如今這200多億在哪兒？由於這是額外的收入，可能放在特種基金裡頭，特種基金有各種科目範圍，有符合科目範圍，就可以支出，但還是要做帳，他就得到一堆可以統籌的方便錢。郭正亮質疑蘇貞昌是食髓知味，所以在這之前才堅持要繳1千元來換領5倍券。

郭正亮認為，向人民收1千元，這在美國一定會引起憲法爭議。因要跟人民拿錢，要有課稅的法律法源，怎麼可以說想，就跟民眾收錢。而換領振興券繳的這些錢進了行政院後，又沒有一定的規範，說他們要用在哪裡。以前是連救災的募款，都引起爭議了，何況這是200多億元，結果行政院並沒有公布帳目。