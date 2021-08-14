2020東奧第4名佳績的舉重精靈方莞靈，今天特別拜會台南市長黃偉哲。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

2020東奧第4名佳績的舉重精靈方莞靈，今天特別拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲表示，台南子弟方莞靈、陳柏任代表台灣、台南在奧運發光發熱，承載全國人期望，南市府會盡全力協助選手需求，除了日前協助整理方家住處，他盼持續給予更多方面的幫助，未來選手退休後，也會安排轉任教練，讓選手無後顧之憂。

方莞靈感謝南市府協助修繕住處並給予生活協助，「很感動也感謝」，她也特別回贈鄒族的阿里山高山茶給黃市長，同為台南選手的陳柏任不克出席，請教練林玥礽代為回贈東山咖啡，表達感謝。

方莞靈說，奧運比賽已發揮當日最好狀態，未來會再繼續加油努力，期盼2024巴黎奧運順利奪牌，為國爭光，她感謝南市府與志工協助修繕住處，也感謝全國民眾給予支持鼓勵，這皆成為未來繼續前進的動力。

黃偉哲指出，希望讓所有選手都能建立制度，除了好好培訓，持續在各級運動賽事為國爭光、為台南爭光，傳承也很重要，未來選手退休也要安排轉任教練的機會，讓舉重強項在台南傳承，培育出更多優秀選手繼續發光發熱。

教育局指出，舉重向來是台南強項，此次代表出戰東京奧運7位選手中，來自台南的選手就有2位，顯見台南在國內舉重超強實力，方莞靈及陳柏任都沒有讓大家失望，分別奪得第4名和第5名佳績。