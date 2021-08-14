吳申梅（中）帶蛋糕探班Gino（右）及葉家妤。（音圓唱片提供）

吳申梅14日以民視《黃金歲月》片頭曲主唱人身份前往劇組探班，適逢一年一度七夕情人節，她特別帶了情人節蛋糕獻給Gino和葉家妤，自稱是小影迷的吳申梅，回憶和Gino相識，是去參加他主持的《舞力全開》，當時Gino就相當照顧申梅，後來在不少節目中都有一起競賽過，由於吳申梅玩遊戲有點慢半拍世界有名，「Gino哥心地很好，常常放水給我、讓我過關，真的超級感謝的！他是天字第一號好男人」。

吳申梅於疫情期間推出第三張台語專輯《天燈》撫慰人心，還聯合各行各業菁英人士合唱專輯同名歌曲加油版，成為三級警戒間知名的防疫曲，民視《黃金歲月》也特別沿用《天燈》為插曲，並在男女主角Gino和葉家妤拍攝最重要的「天燈」戲時襯底播放，創下收視新高，讓本身是《黃金歲月》忠實觀眾的吳申梅，驚喜地說：「看到劇情中天燈冉冉升起，讓兩位主角終於相認，心中已經超級幸福的，又聽到導演居然整場襯著〈天燈〉當背景音樂，有種自己也加入演出的參與感。」