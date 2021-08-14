110年玉山盃全國青棒錦標賽14日進入最終日賽程，桃園市與新北市在冠軍賽激戰5局仍以0比0平手，最後因午後雷陣雨裁定提前結束，兩隊並列冠軍，也是15年來首次；季軍戰則由嘉義縣以8比5擊敗高雄市，創隊史最佳名次。

玉山盃冠軍戰宿敵新北市與桃園市交手，桃園市1局上黃勇傳掃安打，但新北馬上製造雙殺守備，2局上兩出局後張翔掃安打，田子杰選到保送，仍留下殘壘。曾子祐4局上跑出內野安打，短打推進後，林昱珉馬上連解決2人。5局上桃園市再靠田子杰敲安打，林昱珉再度順利解危，沒有失分。

新北市前5局遭到桃園市先發左投林詔恩壓制，僅由孫易磊、陳九登敲安打，都留下殘壘，沒有分數進帳，5局結束後兩隊因雨並列冠軍。林昱珉投5局用67球，被敲4安打，奪5次三振，有1次保送，最後奪下MVP。

新北市總教練周宗志說：「這是他高中最後一場比賽，他也有意願想投，狀況調整到6成，靠經驗和頭腦完成5局。」

桃園市派出左投林詔恩先發，用75球投5局，僅被敲2安打，奪3次三振無失分。桃園市總教練吳柏宏表示，兩隊左打都很多，相信新北派林昱珉也是想要發揮以左剋左的效用，「林詔恩投得不錯，唯一需要修正的是常常投到2好3壞，不過這也是因疫情練球減少的影響。」

兩隊並列冠軍皆大歡喜，桃園市完成二連霸，吳柏宏認為不會可惜，「天氣影響，最大因素是球員身體條件，擔心冒著受傷風險，天氣不穩定情況下，對兩隊來說是最完美的結局，畢業生一起完成比賽，也很感謝他們。」

新北市則是2019年後再奪冠，新北市總教練周宗志說：「結局是不完美中的完美，兩隊都想要拿冠軍，從疫情前斷斷續續準備，我們聯隊從3月準備到現在，球員也很辛苦，相信野手夠過這次比賽，也學到很多。」

林昱珉獲頒最有價值球員，他說：「很感謝大會肯定，讓我在高三還能拿獎。」不過只打5局也讓他嘆可惜，因為想讓學弟多學習多一點的經驗。