林鐵及文資處今年4月乾旱時時修復水山線平甲車，8月12日時順利載水到對高岳車站解決缺水問題。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

盧碧颱風帶來的西南氣流豪雨重創嘉縣山區，不少道路因落石崩塌中斷，連阿里山國家森林遊樂區內的祝山引水管線也多處破裂，使林鐵對高岳車站廁所苦於無水可用，幸林鐵及文資處4月時整修放在水山線的平甲車，這次派上用場，化身水車載水上山，維持車站正常營運。

林鐵及文資處周恆凱說，4月乾旱期間因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，過去平甲車是載機具、材料等，檢修相對單純，由林鐵及文資處員工自行完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養，以備不時之需。

水山線平甲車8月12日展開載水工作，運送4噸水至對高岳車站，順利解決缺水問題，周恆凱說，到祝山引水管線修好前會持續負責載送水的服務，不影響旅客使用廁所。

阿里山林鐵開發初期交通不便，嘉義到阿里山只有林鐵一條路徑，林鐵及文資處表示，當時除載運木材外，也陸續協助運送沿線居民的農產及民生用品，甚至是「愛情限時批」，與居民生活關係密切，在1990年間也曾因乾旱嚴重缺水，由林鐵火車至阿里山青年活動中心附近裝載山泉水，載送至沼平車站供民生使用。

周恆凱說，林鐵近年來已成功轉型為文化觀光鐵道，但也增添救難救援新任務，更貼近大家的生活，也更被民眾認識，例如2020年時共有5次配合警消單位調派台車至眠月線緊急接駁受傷登山客下山；這次阿里山青年活動中心路斷，也調派2輛台車前往二萬坪車站載送受困旅客至阿里山車站轉乘下山。