夾娃娃機店受疫情影響停業超過2個月，疫情降級後雖開放，但經濟部遲未公布相關指引由縣市政府自行決定，13日下午經濟部公告限制業者營業時間限上午8點到晚上10點營業，讓業者十分不滿，更直批經濟部決定草率，未考慮業者難處。

經濟部13日下午公布自助選物販賣機營業場所防疫指引，包括營業時間上午8點至晚上10點、採實聯制進出，顧客必須全程配戴口罩及店內必須有監視廣播系統等，其中限制營業時間引發業者不滿，業者趙亮鈞表示，只能說經濟部是用很草率的態度趕出指引，不考慮業者的難處，用他們的觀念去限制業者。

趙亮鈞說，防疫指引業者都可以配合，但限制營業時間已經違反行政法的平等原則，洗衣店、自助洗車店都可以24小時營業，為什麼特定營業時間只針對選物業者？

趙亮鈞進一步指出，雖目前想營業只能盡力配合，但這樣的營業模式業者勢必要裝定時器或遠端斷電，停業到復業這段期間已經很多機器損壞，開開關關之下機器更容易壞掉，業者已經沒錢了，政府只是在增加負擔。

嘉義市政府建設處工商科長黃淑雲表示，原先是要求派駐專人管理，當時已通知業者可填表申請復業，截至13日為止有29家申請，但因13日下午經濟部臨時公告指引，市府都是按照經濟部指示，禮拜一上班日會盡快通知業者，後續也會加強巡查，是否按照相關規定營業。