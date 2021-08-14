疫情加上畢業季，重創我國勞動市場，5月中旬起國內疫情升溫，全國進入疫情三級警戒，管制措施趨嚴使得內需產業受到嚴重衝擊，內需服務業哀鴻遍野。對此，北市議員王鴻薇指出，台北市25至29歲青年失業率為8％，高居六都首位，無薪假人次也飆10倍，北市面對青年高失業率，應推出就業輔導及就業補助。

王鴻薇指出，剛畢業學子的青年失業率是六都之首，台北市無薪假慘況也是警訊，今年上半年無薪假人次，一月到五月，分別是972人、1216人、680人、723人、1493人，但是六月直接飆升到將近11980人次，人數瞬間飆漲十倍。

王鴻薇表示，這樣的就業市場，不要說青年了，連一般有工作的，都人人自危，要台北市的青年對未來如何鼓起勇氣踏出去？台北無法提供青年足夠就業機會，也是青壯年「脫北潮」的主要原因之一。

王鴻薇認為，雖因為疫情影響，失業、無薪假的衝擊無法避免，但六都其他縣市都有積極作為，新北市就推出青年初次尋職最高補助15k的政策，而高雄市青年局才針對青年失業率倒數第三，提出檢討報告，台北市敬陪末座，嚴正要求市府正視今年勞動市場重大缺口。

王鴻薇直言，台北市勞動局應定期追蹤青年失業人口，和失業率，自己辦公室向勞動局索資時，居然表示沒有統計根本都沒有掌握情資，結果中央主計處資料卻每月都清清楚楚。

王鴻薇痛批，這是市府失職，並且也要求市府，應該為過去三年畢業生，舉辦大型線上就業博覽會，媒合青年工作，針對青年初次就業提供1萬至1.5萬補助，鼓勵青年就業。