行政院為了振興經濟，將比照去年三倍券模式發放五倍券，引起各界反彈，行政院政策急轉彎，目前最新決策是改為讓全民免付1千元換券，而領取5倍券要不要先掏1千元出來，也引起各界熱議。根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為五倍券應該要免費發放。

網路媒體《NOWnews》以「政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出1千元換購？」為題，進行網路投票，投票時間為8月13日至16日，截至14日晚間7點，參與投票的網友中，有94.35%認為應該免費發放，認為應該自付1千的則有5.65%。

認為應該五倍券應該免費發放的網友認為，「自己再拿1千出來，哪叫五倍券」、「免費發放比較有誠意，如果還要自費感覺好像在設局感覺不佳」、「支持免費，快吃土了」、「我支持免費發放啦」、「硬要發券沒關係，但是不要叫我自己掏錢」、「印紙券，再要我們拿1千元去換，是在紓困還是擾民？真受不了」。

認為領取五倍券應該要自付1千的網友則說，「付1千換，那裏面有自己的錢，這樣領的人就會拿來用，如果全是政府發的就有人可能不要用」、「我贊成自付1千，買莫德納疫苗，而不是不食肉糜的五倍劵」、「拿不出1千元的人，有社福網接住，有錢卻不想出1千元的人可以選擇不買」、「不要動不動就想要不勞而獲，花1000元賺4000元已經很好了，感恩」。