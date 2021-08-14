日前桃園市宣布籃球場逐步解封，但要戴口罩打籃球遭台北市長柯文哲酸要桃園市長鄭文燦示範一遍，鄭文燦回應，籃球場開放不是由個別縣市標新立異來決定的，並強調，這段時間很多年輕朋友需要舒展身心、活動筋骨，開放是正確的。

鄭文燦更進一步指出，不只有桃園市單獨開放，是全國各縣市都開放。鄭文燦表示，中央指揮中心已經針對室內、戶外的運動設施開放，並訂有統一規範，強調桃園以及各縣市，包括台北市在內都已經開放室內以及戶外的球場，鄭文燦進一步表示，如果有不開放的項目，可以請他們說明不開放的理由，強調開放相當合理。